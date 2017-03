CIONET estabelece parceria com a PT

A CIONET, a maior comunidade de executivos de TI na Europa, acaba de estabelecer uma parceria estratégica com o operador líder de telecomunicações em Portugal, a Portugal Telecom (PT), no âmbito da qual criarão sinergias tecnológicas e de negócio com vista a alavancar oportunidades do setor, dentro e fora do país.

A PT, que se junta na rede da CIONET a um portefólio diversificado de organizações, ganha desde a fase de arranque desta parceria o estatuto de Premium Business Partner, com lugar em todos os eventos e iniciativas da CIONET.

De notar que a PT disponibiliza a maior e mais moderna rede de fibra em Portugal, que até 2020 alcançará as 5,3 milhões de casas e empresas, e a rede móvel 4G com maior qualidade do país, abrangendo 93% da população.

A PT é, ainda, operador de sucesso em multi-play e líder em serviços convergentes nos segmentos em que atua, nomeadamente no empresarial, com soluções de telecomunicações, ICT e BPO, posicionando-se como o parceiro tecnológico de referência, preparado para apoiar o tecido empresarial português nos seus processos de transformação digital.

«A maioria das indústrias estão a passar um processo de transformação digital, e acreditamos que a CIONET, enquanto rede de CXOs de indústria e ecossistema congregador de parceiros institucionais, académicos e de negócio, será um bom driver de inovação para a Portugal Telecom» – afirma o ManagingPartner da CIONET Portugal, Rui Serapicos.