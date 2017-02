A Câmara Municipal de Porto Moniz em parceria com a Associação RETOIÇA, proporcionou mais um concerto no Aquário da Madeira, no passado dia 11 de fevereiro.

Este evento contou com a participação do agrupamento “The Grumpies” e teve como finalidade apresentar o Ciclo de Concertos “EcoMusicalis Lauraceae 2017”.