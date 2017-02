Emirates SkyCargo comemora o Dia dos Namorados com uma rosa

A Emirates SkyCargo, divisão de carga da Emirates Airline, apresentou um decalque exclusivo de uma rosa num dos seus Boeing 777-F, em antecipação ao Dia dos Namorados. A imagem, afixada no Emirates Aircraft Appearance Centre, no Dubai, é a primeira deste género para a Emirates SkyCargo e representa a forte contribuição da companhia para a indústria de floricultura, através do transporte de flores no mundo inteiro.

Um dos primeiros pontos de escala do avião será em Nairobi, no Quénia, onde irá ser carregado um lote de flores para Amesterdão – o maior centro de distribuição de flores do mundo.

A transportar flores para o mundo

Todos os dias, a Emirates SkyCargo transporta flores pela sua rede global, composta por mais de 150 destinos. Isto inclui, quer o transporte a bordo de cargueiros dedicados, nos principais países exportadores de flores, como o Quénia e o Equador, com destino a Amesterdão; quer o transporte das flores no porão do avião, oriundas de países tão diversos, como a Índia, Nova Zelândia, Vietname, Zâmbia e Etiópia. Entre janeiro e dezembro de 2016, a Emirates SkyCargo transportou mais 70 mil toneladas de flores pelo mundo.

Embora esta atividade decorra durante todo o ano, há um aumento acentuado no volume de flores transportadas, particularmente rosas, no âmbito do Dia dos Namorados, globalmente considerada a data anual mais importante para os floricultores. Estima-se que, em todo o planeta, sejam plantados perto de 250 milhões de talos de rosas, unicamente para atender à crescente procura nesta data. Consequentemente, a Emirates SkyCargo aumenta, todos os anos, a sua capacidade de carga suplementar nas principais rotas de comércio de flores, para poder transportar os volumes adicionais para Aalsmeer, Amesterdão – a maior casa de leilões de flores do mundo – e de lá para outros destinos.

Nesta semana que precede o Dia dos Namorados, a Emirates SkyCargo já operou quatro cargueiros, além do serviço diário regular de Nairobi, que leva cerca de 350 toneladas adicionais de flores para Amesterdão. Este transporte adicional vem ainda complementar o serviço de carga, feito três vezes por semana, entre Quito, no Equador, e Amesterdão, a fim de satisfazer a procura existente nesta data.

Ao facilitar a exportação global de flores de países como o Quénia e o Equador, a Emirates SkyCargo dá um contributo económico muito importante a estas regiões, onde o cultivo de flores é uma indústria local essencial. O sector da floricultura emprega cerca de meio milhão de pessoas no Quénia e mais de 100 mil no Equador.