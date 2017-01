Fragata Vasco da Gama patrulha mais de 960 horas no Mediterrâneo

A fragata Vasco da Gama atracou esta segunda-feira no porto de Catânia, Itália, para o último reabastecimento logístico no âmbito da Operação TRITON, que decorre no Mediterrâneo central, no âmbito da agência europeia FRONTEX.

O navio da Marinha, que largou de Portugal no dia 27 de novembro, realizou, até à data, um total de 960 horas de patrulha no mar, tendo, durante este período, detetado dois contactos suspeitos e realizado questionários a duas embarcações de pesca, uma embarcação de recreio e nove embarcações mercantes.

Na última semana, o NRP Vasco da Gama foi empregue numa área a leste da ilha de Sicília, a fim detetar embarcações que utilizem a rota do Mediterrâneo oriental para o tráfego de migrantes em direção ao continente europeu.

A operação TRITON tem como objetivo principal contribuir para a redução do fluxo de migração irregular em direção às fronteiras externas da União Europeia, reduzindo simultaneamente o flagelo de perdas de vidas no mar, através da presença permanente de meios com capacidade para executar operações de salvamento marítimo de pessoas em massa, contando com a participação de meios aéreos, marítimos e navais de diversos países. O navio da Marinha regressa a Portugal em fevereiro.