Polícia Marítima iniciou operação Poseidon 2017 no Mar Egeu

A equipa da Polícia Marítima inicia hoje, dia 1 de maio, a operação conjunta Poseidon 2017, no Mar Egeu, na ilha grega de Lesbos. Esta operação, no âmbito da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira – Frontex, irá decorrer até ao dia 31 de outubro, com o objetivo de controlo e vigilância das fronteiras marítimas e combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das competências das funções de guarda costeira europeia.

Para esta operação foram destacados 11 agentes, duas embarcações de alta velocidade e uma viatura de vigilância costeira, com sistema radar. Para apoio técnico a estes meios, foram igualmente enviados dois militares da Direção de Faróis.

A Polícia Marítima conta ainda com um elemento destacado no Centro de Coordenação Internacional, em Piréus, na Grécia, com as funções de oficial de ligação entre a equipa e a agência Frontex.

Através da Frontex, a Polícia Marítima irá apoiar várias organizações, nomeadamente a Agência Europeia de Segurança Marítima, a Agência Europeia de Controlo das Pescas, a EUROPOL e a Guarda Costeira Grega, para além das organizações não governamentais, presentes na área de operação.​