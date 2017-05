ABM assina Auto de Doação para entrega de acervo privado de João Faria Pereira

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) acolhe, amanhã, dia 2 de maio, pelas 17 horas, a cerimónia de assinatura de mais um auto de doação, com a presença do Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e da Diretora Regional da Cultura, Natércia Xavier.

Os documentos incorporados fazem parte da coleção privada de João Faria Pereira, que os entrega à Região Autónoma da Madeira através da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura/Direção Regional da Cultura.

Com a assinatura deste contrato, o ABM compromete-se a zelar pela conservação, segurança e tratamento técnico da documentação entregue à sua guarda.

O conjunto de documentos, com datas extremas entre 1933 até à década de 1980, é constituído por um total de 7 caixas contendo 19 álbuns fotográficos de teor familiar e de negócios (sobretudo) e 4 envelopes com recortes de imprensa e panfletos do período do PREC – Processo Revolucionário em Curso, 1974-1975, e propagandísticos da FLAMA – Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira, e dos movimentos/partidos da extrema-esquerda no arquipélago da Madeira do pós 25 de Abril de 1974 (5%).

Este pequeno acervo revela-se de particular interesse enquanto arquivo empresarial de uma família da classe média que na ilha da Madeira tem empreendido, desde finais do primeiro quartel do século XX até à atualidade, em diferentes áreas de negócio: representação comercial de fábricas; compra e venda de automóveis; recauchutagem de pneus; passeios marítimos turísticos e desportos náuticos; agência de viagens Rota do Atlântico; construção civil; supermercado da Matur; turismo de alojamento local. São igualmente relevantes os panfletos políticos, um tipo de fonte escassa e relevante para o estudo das dinâmicas políticas, institucionais e sociais que estiveram na génese da criação da Região Autónoma da Madeira, em 1976. Um período da História recente muito pouco estudado.

Após tratamento, os documentos ficarão disponíveis ao público na Sala de Leitura do Arquivo.