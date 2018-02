ABM recebe biblioteca do Professor Nelson Veríssimo

Shares

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) recebeu, por doação, parte da biblioteca pessoal do Professor Doutor Nelson Veríssimo. A referida incorporação integra um total de 48 caixas, nas quais se incluem 655 espécies bibliográficas (440 monografias; 45 publicações periódicas; 17 espécies de material não livro).

A biblioteca do historiador e professor universitário reúne, na sua maioria, publicações sobre a história e política do Arquipélago dos Açores e, em menor escala, um conjunto de monografias sobre os seguintes temas: Arquipélago das Canárias, Brasil, História de Portugal e Universal, Religião e Literatura. Será importante referir que estes documentos estarão disponíveis para consulta, após tratamento documental, cumprindo-se, assim, a estratégia de abertura e maior proximidade à comunidade que o Governo Regional defende em todas as áreas mas, particularmente e, neste caso, naquelas que dizem respeito à preservação, valorização e maior diversificação do património bibliográfico da Região.

Neste contexto, importa sublinhar que, em 2017, o ABM recebeu 1507 publicações, a título de oferta, de diversas proveniências, entre as quais se destacam instituições públicas e privadas, câmaras municipais, instituições culturais e de ensino, além de muitas doações de particulares.