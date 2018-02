Reunião Anual da Rede de Centros Europe Direct a decorrer em Lisboa

Shares

Começou hoje, na sede da Representação da Comissão Europeia, em Lisboa, a primeira Reunião Anual da Rede de Centros Europe Direct, com uma agenda de trabalhos que se prolongará até ao dia de amanhã. Com a presença dos responsáveis máximos da Representação da Comissão Europeia e do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu, os trabalhos iniciaram-se com uma reflexão sobre o contexto político europeu na atualidade, seguida da explanação das prioridades de comunicação para 2018 e respetivos planos de trabalho.

Nesta reunião haverá lugar para diversas comunicações, em torno de temas prioritários como, o Portugal 2020, o Ano Europeu do Património Cultural ou até mesmo, a Política Agrícola Comum, sem esquecer alguns programas europeus de referência, como o “Europa Criativa”, o “Garantia Jovem” e o incontornável “Erasmus plus”. Sobre este encontro nacional, Marco Teles, Coordenador do Centro Europe Direct Madeira, realçou a importância da apresentação oficial desta 4a geração de centros. A nível regional, a Associação Insular de Geografia – entidade de acolhimento do Europe Direct Madeira, vê renovada a Convenção Quadro assinada com a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em 2013, por um novo período de trabalho até 2020. Segundo o Coordenador do Centro, “esta confirmação da nossa candidatura, representou acima de tudo o reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos 5 anos, sempre com a preocupação de divulgar o projeto europeu juntos dos cidadãos, ouvindo as suas preocupações e/ ou sugestões, o que só foi possível graças às inúmeras parcerias públicas e privadas que temos vindo a desenvolver junto de entidades que tal como nós, acreditam no valor da UE e na importância da presença do nosso país neste projecto, com benefícios claros para a RAM”.

A próxima reunião terá lugar em Bruxelas, onde todos os centros da rede Europe Direct dos 28 Estados-membros marcarão presença, representando uma oportunidade para a criação e/ou consolidação de parcerias colaborativas, uma vez que o trabalho em rede é uma prática muito valorizada pela DG Comunicação da Comissão Europeia, organismo europeu que assume a responsabilidade de gerir a rede Europe Direct.