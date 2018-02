Shares

Realizou-se, na manhã desta quinta-feira, a inauguração da exposição “Artes e Ofícios”, no átrio dos Paços do Concelho do Funchal. A mostra, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e da Secretária de Estado da Justiça, Helena Mesquita, é uma iniciativa do Estabelecimento Prisional do Funchal, toda ela composta por trabalhos de reclusos.