ABM assinala o Dia Mundial do Livro

A Direção Regional da Cultura através do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) assinala hoje o Dia Mundial do Livro, com um conjunto de iniciativas que visam promover o gosto pelo livro e a leitura, junto de públicos diferenciados.

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença na iniciativa, pelas 11 horas, no auditório do ABM, com a comparência da escritora convidada Isabel Minhós Martins.

A autora, no âmbito do projeto “Conversas com um Escritor” orientou um diálogo com os professores e alunos das escolas do ensino básico dos Ilhéus, Arieiro e Galeão, que durante o ano letivo leram e depois exploraram as suas obras através das artes visuais. O encontro prossegue às 14h00, com alunos das escolas do ensino básico do Boliqueime (Santo António), Visconde Cacongo e Colégio de Santa Teresinha.

Recorde-se que o projeto “Conversas com o escritor” resulta de um desafio colocado às escolas em novembro passado, em que se pretendeu dar destaque à literatura infantojuvenil, cativando as crianças para a leitura e exploração da obra literária de Isabel Minhós Martins, combinando-a com o seu próprio imaginário. Cerca de 170 alunos terão, assim, oportunidade de conhecer a autora e apresentar o resultado dos trabalhos de expressão plástica desenvolvidos com base nas suas obras.

No dia 22 de abril, sábado, às 11h, a habitual hora do conto na sala infantojuvenil será feita pela voz da escritora. A entrada é livre e destina-se a crianças até aos 12 anos de idade. Ainda no sábado, dia 22 de abril, pelas 14h, decorrerá uma conferência/conversa informal para pais, professores, educadores e público em geral.

Também no âmbito do Dia Mundial do Livro, e até 29 de abril, o ABM promove, no hall de entrada do edifício, um Mercado do Livro, destinado à divulgação de uma seleção de edições da Direção Regional da Cultura (DRC), a preços apelativos, que certamente despertará a atenção de potenciais compradores.

Nesta iniciativa inédita que pretende promove o livro e a leitura ao proporcionar preços mais acessíveis (descontos a partir de 20% em todos os livros e de 50% nos denominados livros do dia), as pessoas poderão encontrar edições do Serviço de Publicações da DRC, do ABM, dos Museus e Património e do Centro de Estudos de História do Atlântico.