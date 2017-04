Banco CTT lança campanha de crédito habitação

Arranca esta sexta-feira a primeira campanha publicitária do Crédito Habitação Banco CTT. “Quando comprar casa veja o cenário todo. No Banco CTT pode pagar menos”, é o mote escolhido, em modo de alerta para todos aqueles que são levados a contratar créditos com base apenas nas taxas de spread publicitadas, sem contar com todos os outros custos que são adicionados posteriormente.

O claim “O spread não é tudo” resume esta postura da campanha, que remete para o tema do spread em que muitos clientes se centram para avaliar e comparar as propostas entre os diferentes bancos. No entanto, este é apenas uma das componentes aquando da contratação de um Crédito Habitação, não traduzindo o custo total associado.

Existem outros custos a ter em conta, como o caso do cross-selling de produtos normalmente exigidos para obter um spread mais competitivo. E é por não exigir este cross-selling que a oferta Banco CTT se distingue dos outros bancos e é a mais barata do mercado para 80% das famílias, quando considerado o custo total do empréstimo (TAER).

Uma casa inacabada a que faltam paredes, num dos casos até o teto, e os membros de uma família que contratou um crédito num banco que lhes deixou a casa aquém dos seus planos de vida, é a situação retratada pelas peças de campanha.

A campanha multimeios foi concebida pela agência Partners e estará presente nos seguintes meios: televisão, rádio, exterior, cinema, online e comunicação de loja.

A campanha reforça ainda a App casa BCTT, inovadora por acompanhar o cliente em todo o processo de contratação do crédito e compra de casa, do pedido do crédito à escritura, avisando o cliente do estado do processo e até permitindo o envio de documentos através da câmara do smartphone.

Para João Mello Franco, Administrador do Banco CTT, “Esta campanha reforça a postura do Banco CTT enquanto parceiro dos seus clientes, que propõe uma oferta simples, de baixo custo. Um banco muito próximo em quem as pessoas podem confiar. O argumentário subjacente a esta campanha demonstra isso mesmo: connosco não há custos surpresa. E alerta para os riscos de quem, olhando apenas para o spread publicitado, acaba por escolher ofertas de Crédito Habitação mais caras” .