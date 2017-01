Banco CTT lança Crédito Habitação

O Banco CTT lançou a sua oferta Crédito Habitação, apresentando uma solução simples e de baixo custo para quem procura comprar ou trocar de casa. Mantêm-se os valores associados ao lançamento do Banco CTT: o de uma oferta acessível, compreensível e útil.

A oferta Crédito Habitação Banco CTT irá também reforçar os valores de proximidade da marca, através do acompanhamento do cliente durante todo o processo de compra de casa por um especialista em Crédito Habitação. E, brevemente, com o lançamento de uma nova app para smartphones, específica para esta oferta, que irá agilizar e guiar os nossos clientes por todos os passos até chegar à casa nova, um processo normalmente tido como moroso e burocrático.

Baixo Custo: “A melhor proposta para mais de 80% dos portugueses”

A oferta Crédito Habitação Banco CTT é transparente e dá atenção a todos os elementos que compõem o financiamento, incluindo não apenas o spread, mas também as comissões, seguros e todos os outros produtos normalmente associados ao crédito. Deste modo transparente, não esquecendo nem omitindo as restantes componentes, conseguimos que o custo total do empréstimo seja não apenas entendido pelos clientes, mas também mais reduzido.

O spread, em média, corresponde a cerca de 50% dos encargos totais de um Crédito Habitação e é por essa razão que uma comparação exclusivamente baseada nos valores de spread, na realidade, não revela o custo real do crédito. A oferta Banco CTT é, por isso, baseada no conceito de TAER – Taxa Anual Efetiva Revista, que reflete o spread, os juros, os seguros e todos os restantes custos.

Por essa razão, o Banco CTT oferece um spread único e competitivo de 1,750%, que através da domiciliação do salário e subscrição dos seguros Vida e Multirriscos Habitação no Banco CTT, sem outras exigências, garante no geral um valor mais baixo do que o cobrado pelos restantes bancos. No final, o cliente paga menos.

Para além de beneficiar de um crédito competitivo, os clientes também estão a ganhar na gestão do seu dia a dia. Num contexto em que muitos bancos têm vindo a aumentar comissões, a oferta de uma conta a zero euros: zero euros na comissão de manutenção, zero euros na anuidade de um cartão de débito e zero euros nas transferências nacionais nos canais digitais, é também um fator distintivo da proposta de valor do Banco CTT.

O Banco CTT tinha, no final de 2016, cerca de 9 meses após o início da sua operação, mais de 100 mil clientes e 200 agências abertas de Norte a Sul do País, cumprindo o mais ambicioso plano de aberturas de uma rede bancária alguma vez realizado em Portugal.