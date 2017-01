Gateway apresenta novo CT200: o suporte fixo perfeito para tablets

A Gateway, empresa do Grupo Gunnebo e especializada no fabrico, comercialização e instalação de soluções antifurto para redução das quebras no retalho, anunciou o lançamento de um novo suporte fixo para exposição de tablets – o CT200 – reforçando a sua oferta de soluções de segurança para tablets. Este equipamento, de alta segurança, ajusta-se a qualquer espaço e disponibiliza várias opções que permitem otimizar a experiência de compra dos consumidores, diminuir a custo total de propriedade de sistemas POS, poupar espaço, reforçar a comunicação digital, promover um aumento das vendas, entre outras coisas.

Os tablets são equipamentos completos e flexíveis que estão a ser cada vez mais usados por diferentes indústrias, desde o retalho à hotelaria, banca, saúde, educação, transportes e pelo próprio governo, como quiosques de self-service, registos de acesso, sinalética digital e mesmo como POSs. A nova oferta da Gateway responde não só a todas as questões que envolvem a segurança dos tablets, mas também à qualidade e conforto de visualização dos conteúdos e à flexibilidade em termos de acesso e de mobilidade dos equipamentos.

O CT200 está disponível enquanto equipamento que pode ser livremente manuseado podendo ser instalado numa mesa, expositor, na parede ou no chão, para os utilizadores que pretendem fixá-los de forma permanente num local, como balcões de check-in. O suporte pode ser ajustado e rodado para oferecer a melhor experiência de visualização. Enquanto terminal de ponto de venda, este equipamento é extremamente versátil e pode ser comodamente usado pelo vendedor e pelo comprador que está do outro lado do balcão.

A solução CT200 é compatível com a chave CT, desenvolvida especificamente para ambientes comerciais. Superior ás chaves tradicionais, a chave específica para CT200 e CT300 permite o desbloqueio de segurança do tablet de forma segura e rápida. O desbloqueio é efectuado através de um código exclusivo que pode ser a localização ou até mesmo um código local. Uma das mais valias desta chave é a sua transversalidade e longevidade, pois é possível recodificar e reutilizar as vezes que forem necessárias.

O CT200 suporta a grande maioria dos tablets, incluindo o iPad Air 2 da Apple, o Galaxy Tab S2 e Pro 12 da Samsung e o Surface Pro 4 da Microsoft. A base de suporte é compatível com qualquer tablet, ou seja, os utilizadores terão apenas que escolher a moldura que melhor se ajusta ao modelo utilizado. Sempre que alterarem a marca do tablet terão apenas que adquirir uma nova moldura e não todo o suporte.