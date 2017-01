Pós-Graduação Inovadora em Enoturismo

A Região Autónoma da Madeira é hoje reconhecida como o “Melhor Destino Insular do Mundo”. O seu nível de notoriedade internacional deve-se, também, a um Vinho de excelência, com o nome da Ilha, que justificou, em 1979, a criação do Instituto do Vinho da Madeira para assegurar a sua conveniente disciplina na produção e no comércio.

Ao reconhecer esta realidade, o ISAL Instituto Superior de Administração e Línguas, enquanto instituição pioneira na oferta de cursos superiores na área do Turismo, na Região, vem promover em 2017, com a colaboração do IVBAM, uma Pós-graduação em Enoturismo. Esta Pós-Graduação é absolutamente inovadora, sendo a primeira nesta área na Ram.

Os destinatários serão todos os Licenciados, Graduados e Especialistas em Turismo e/ou Hotelaria, Administração e Gestão de Empresas, Enologia, Geografia e Engenheiros Agrónomos.

Para além de poder funcionar como um complemento à sua formação académica, a Pós-graduação em Enoturismo será um valor acrescentado para difundir o seu perfil profissional num setor com elevada procura de profissionais especializados na RAM e além-fronteiras.