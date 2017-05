O IVBAM irá realizar, entre os próximos dias 18 a 21 de maio, o I Festival do Rum da Madeira. Este Festival contará com a presença de diversos produtores de Rum da Madeira e de outros derivados de Cana Sacarina, e será uma oportunidade única para madeirenses e turistas conhecerem e apreciarem este nobre produto que tem vindo a crescer em termos de quantidade e qualidade nos últimos anos.

Para além da degustação do Rum da Região, haverá uma aposta numa vertente didática e interativa, com a realização de Masterclasses de Rum da Madeira, orientados pelo sommelier Américo Pereira e cocktails com Rum, a cargo da Associação de Barmen da Madeira. Cujos horários serão os seguintes:

18, 19, 20 e 21 de maio, pelas 16h00 – Rum da Madeira;

18 e 21 de maio, pelas 19h00- Cocktails com Rum da Madeira;

19 e 20 de maio, pelas 19h00 – Rum da Madeira e Charutos

As Masterclasses também são gratuitas, mas é necessária inscrição no local. Relativamente às Masterclasses de Rum e Charutos, os charutos terão de ser adquiridos no local.

A “Rum talk”, programada para as 17h00, do dia 20 de maio, será também um momento único para partilha de experiências e conhecimentos com prescritores internacionais e de renome que se encontram de visita à Região a convite do IVBAM, nomeadamente: Peter Holland, Thanos Prunarus; Nélson Bernardes e Thierry Heins,

O Festival abrirá todos os dias às 11h00, terminando pelas 20h00 nos dias 18 e 21, e pelas 24h00 nos dias 19 e 20 de maio. Entrada gratuita.