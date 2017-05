Processo clínico informatizado vai ser implementado no Hospital de Santo Espírito

O Secretário Regional da Saúde anunciou ontem, em Angra do Heroísmo, que o processo clínico informatizado do utente será implementado este ano no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. “Vamos implementar alguns módulos que estão em falta e que são fundamentais para a simplificação e desmaterialização do processo clínico do utente, para dar mais tempo aos profissionais de saúde”, frisou Rui Luís, que falava na abertura das VIII Jornadas de Enfermagem promovidas por aquela unidade hospitalar.

Na sua intervenção, o titular da pasta da Saúde salientou os benefícios da desburocratização e a prioridade em maximizar os sistemas informáticos existentes. “Desaparece toda a carga de papel, com um plano de cuidados da classificação internacional para a prática da enfermagem”, afirmou, acrescentando que “a mudança vai complementar os processos clínicos médico e do bloco operatório”.

Rui Luís elogiou o desempenho dos enfermeiros no Serviço Regional de Saúde como sendo “uma força da mudança” e destacou alguns aspetos relativos ao seu papel no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

“Eles são elementos fundamentais na prestação dos cuidados aos utentes, prestam um serviço importante ao nível da gestão e formação desta unidade e têm um papel distinto na unidade de evacuações aéreas”, frisou, salientando que “esta proximidade reflete-se na humanização dos serviços”.

O Secretário Regional revelou ainda que já foi emitido um despacho com a composição da equipa técnica que vai proceder à definição das orientações estratégicas do Manual de Boas Práticas para a Humanização do Serviço Regional de Saúde.