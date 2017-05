Portugal já pode exportar kiwi para o Uruguai

O acordo fitossinatário celebrado entre Portugal e o Uruguai permitiu a abertura do mercado do país sul-americano para a exportação de kiwi, refere uma nota do gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

«Os operadores económicos têm à sua disposição mais um destino para exportação de kiwi. Trata-se de um importante passo para os produtores nacionais em direção a este novo mercado que, com cerca de 3,4 milhões de potenciais consumidores, constitui uma nova oportunidade de negócio que é preciso dinamizar», refere a nota.

A abertura de mais este mercado vem evidenciar e reforçar uma das vertentes prioritárias da política do Governo, a internacionalização, que é um dos eixos mais importantes da política de reforço da competitividade do setor agroalimentar e da economia portuguesa, tendo em vista a criação de condições para o aumento das exportações agroalimentares.

O Governo já abriu 29 novos mercados para 84 produtos (54 da área animal e 30 de origem vegetal) «e está a trabalhar de forma intensa e empenhada na abertura de 55 mercados, para viabilização da exportação de 199 produtos».