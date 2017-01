Portugal assina acordos de exportação com o Peru

Portugal já assinou os acordos que permitirão aos operadores nacionais começar a exportar pera e maçã para o Peru já na próxima campanha agrícola.

O Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira, afirmou tratar-se «de mais um importante passo no processo de abertura de mercados de países terceiros para a fruta nacional, um processo no qual o Governo tem colocado especial empenho».

A abertura do mercado do Peru segue-se à abertura da Colômbia para o leite e produtos lácteos e também para pera rocha, cuja primeira exportação se concretizou em dezembro de 2016.

Ainda na região da América do Sul estão em curso negociações com a Venezuela e com Cuba igualmente para leite e produtos lácteos, e ainda para peixe no caso de Cuba.

Luís Vieira realçou «a importância estratégica de manter a dinâmica exportadora do setor agrícola, reforçando-a com novos destinos comerciais que seguramente constituirão novas oportunidades para a produção nacional e um forte estímulo ao investimento».

Por essa razão, o Governo tem mantido uma forte aposta na região do Médio Oriente, da qual resultou já a abertura do mercado de Israel para a exportação de ovinos, estando em curso negociações com a Líbia.

Noutra região do globo, a abertura do mercado da China para a carne de porco encontra-se em fase final de negociação.