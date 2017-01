Ginástica promoveu sarau de ano novo

A Seção de Ginástica do CD Nacional promoveu, no passado sábado, o primeiro evento do ano, neste caso de Ginástica Rítmica. O ‘Sarau de Ano Novo’ realizou-se no Pavilhão do Caniço durante a tarde e contou com a participação de mais de uma centena jovens ginastas do Clube, que promoveram um espetáculo de grande qualidade.

Neste momento a seção de Ginástica Rítmica do Nacional tem seis classes de formação e uma de competição, movimentando cerca de 120 atletas. As classes funcionam no Funchal (Ginásio da Escola Francisco Franco e Ginásio D. Mina) e em Machico (EB1/PE de Machico) e “com assinalável adesão e sucesso”.