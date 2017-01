Índice de Preços na Produção Industrial acelerou

De acordo com dados publicados esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) registou uma taxa de variação homóloga de 1,7% em dezembro (variação nula no mês anterior). Excluindo o agrupamento de Energia, esta variação foi nula (-0,5% em novembro).

“A variação mensal do índice total foi 1,0% (-0,7% no mesmo mês de 2015). No 4.º trimestre de 2016 o IPPI apresentou uma variação homóloga de 0,2% (-3,0% no trimestre anterior)”, revelam os dados do INE.

O INE aponta, ainda, que “para o conjunto do ano 2016, a variação média do índice total fixou-se em -2,8% (-2,4% em 2015), tendo os índices para os mercado interno e externo registado variações de -1,7% e -4,3% respetivamente. Excluindo do índice total o agrupamento de Energia, a variação média foi -0,5% (1,6% para o conjunto do ano 2015)”.