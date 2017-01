O Clube Naval do Funchal promove hoje, pelas 13h, o habitual almoço-debate denominado “Conversas à Beira Mar/Malta do Calhau”. A referida iniciativa terá como convidado o novo capitão do Porto do Funchal, capitão de Mar e Guerra Nuno Sousa Pereira (clique na imagem para mais pormenores).

As reservas poderão ser feitas por telefone (291 762 253 / 969 828 424) ou por email (antoniocunha@clubenavaldofunch al.com).