Brigada Hidrográfica realiza Levantamentos Topo-Hidrográficos no Arquipélago da Madeira

No âmbito das responsabilidades do Instituto Hidrográfico como serviço hidrográfico Nacional, nomeadamente, na atualização cartográfica e na segurança da navegação, a Brigada Hidrográfica encontra-se a realizar Levantamentos Topo-Hidrográficos no Arquipélago da Madeira. O principal objetivo destes trabalhos é verificar a evolução batimétrica do fundo, para que se proceda à atualização cartográfica com vista a segurança da navegação na Região.

Por forma a divulgar o seu trabalho na Região, foram recebidos a bordo da Lancha Mergulhão, em 20 de abril, os órgãos de comunicação social.

De modo a exemplificar o trabalho que foi realizado na ilha de Porto Santo e, no presente, o que está a decorrer na ilha da Madeira, foi efetuada uma saída de mar na Lancha Mergulhão, onde foram apresentados os procedimentos, objetivos e resultados de um levantamento hidrográfico no porto do Funchal.

Adicionalmente, foi recebido a bordo da Lancha Mergulhão, no mesmo dia, uma visita do Observatório Oceânico da Madeira, representado pelo Dr. Pedro Neves.

Foi dado a conhecer o trabalho desenvolvido durante os Levantamentos Hidrográficos efetuados pela Brigada Hidrográfica que, por sua vez, ficou ciente da sua relevância para este polo da Madeira de investigação e monitorização permanente do oceano.