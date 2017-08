Lancha Hidrográfica da Marinha termina missão na Região Autónoma da Madeira

O NRP Auriga terminou, no domingo, uma missão de dois meses na Região Autónoma da Madeira, navegando um total de meio milhar de horas, tendo efetuado diversas tarefas no âmbito do estudo geomorfológico e de caraterização do substrato marinho, para colocação de um cabo elétrico entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo para a Empresa de Eletricidade da Madeira.

O navio da Marinha cooperou ainda com o Observatório Oceânico da Madeira (OOM) efetuando 41 estações CTD (condutividade, temperatura e profundidade), 54 estações de recolha de sedimentos de fundo, 8 dragas para calibração com sedimentos in situ, 33 colheitas de água com bomba superficial, 19 perfis de LISST em estação fixa, 12 fiadas de recolha de amostras de microplásticos, 18 estações de recolha de zooplâncton e fitoplâncton e ainda 10 mergulhos para observação da biodiversidade marinha com a equipa do OOM.