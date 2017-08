Presidente da República felicita e distingue o Professor Luís Valente de Oliveira no seu 80.º aniversário

“Saúdo, muito calorosamente, o Professor Luís Valente de Oliveira por ocasião do seu 80.º aniversário.

Figura emblemática do Norte do País, académico de excelência, Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o nome do Professor Valente de Oliveira cedo se projetou em Portugal inteiro, com notável mérito científico e bem para além.

Como democrata de firmes convicções, como homem público inconformado com o destino da sua terra, como intelectual de ação que ambicionava – e ambiciona – um futuro melhor para a sua região e para o seu país.

Luís Valente de Oliveira exerceu, ao longo da sua preenchida trajetória de vida, as mais relevantes funções públicas. Em todos os cargos que ocupou, designadamente como governante, aliou sempre um profundo sentido ético e patriótico a uma vasta cultura humanista e a um saber técnico que fazem dele um dos maiores especialistas nacionais em domínios como a educação e a universidade, o ordenamento e o planeamento territoriais.

Personalidade que se distingue pela afabilidade de trato, pelo aprumo do seu carácter e pela autoexigência que coloca em todos os planos da sua vida, o Professor Valente de Oliveira é um português de exceção.

É com muita alegria que, no momento em que festejamos o seu 80.º aniversário, na certeza de que muito dará ainda a Portugal e aos Portugueses, decidi agraciá-lo com a Grã Cruz da Ordem Militar de Sant’iago da Espada, pelos seus notáveis méritos, de extraordinária relevância para Portugal, que o torna merecedor desta distinção.

Marcelo Rebelo de Sousa”