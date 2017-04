Associação de Promoção da Madeira lança novo conceito de comunicação de Turismo Ativo

A Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) lança um novo conceito de comunicação de Turismo Ativo, em concordância com as linhas orientadoras que têm sido indicadas para a promoção do Turismo na Madeira, nomeadamente a comunicação de um Destino Ativo, para todo o ano (Madeira All Year) e baseado em três Eixos (Natureza; Mar; e Lifestyle).

Aproveitando a crescente relevância que o Turismo Ativo tem vindo a assumir e, em particular, as provas de Trail Running, com cada vez maior destaque a nível internacional, a AP Madeira entendeu ser importante a criação de uma marca que comunique o potencial do destino no seu eixo natureza.

Os eventos associados ao Trail têm um potencial enorme para comunicar a Madeira como destino de turismo ativo. Seja na vertente da prática/treino desta modalidade, no aproveitamento das imagens fabulosas que a mesma permite e ainda na demonstração do potencial que o destino tem para a prática de outras atividades ao ar livre. Desta forma, pretende-se que este projeto tenha também esta abrangência, apontando caminhos para a exploração destes percursos de beleza ímpar.

Os principais objetivos definidos para a marca agora criada são os seguintes:

(1) comunicar a Madeira como um destino rejuvenescido, direcionado para o turismo ativo e capaz de atrair fluxos turísticos em qualquer altura do ano;

(2) passar uma imagem do potencial que existe na Madeira para os amantes desta modalidade, ajudando a aumentar a notoriedade do destino;

(3) atrair cada vez mais atletas e acompanhantes a estes eventos desportivos e ao destino Madeira;

Neste sentido, a AP Madeira lança um novo conceito de comunicação de turismo ativo:

Com este posicionamento, a Madeira assume-se claramente como um destino de eleição para a prática de Turismo Ativo – o copy “the most beautiful trails in the world” distingue claramente os nossos trails de todos os outros. A convivência permanente entre o oceano e a montanha, com vistas de “cortar a respiração”, é a base do conceito apresentado.

Esta marca irá igualmente assumir um posicionamento “umbrela”, visto que promove um conjunto de eventos associados ao Trail. Numa primeira fase, a marca MOT apenas inclui as três provas de Trail regionais que estão inseridas em circuitos internacionais: MIUT; Eco Trail e UltraSky Marathon. No entanto, pretende-se alargar este conceito a um conjunto de outros eventos e modalidades que promovam o turismo ativo na Madeira e Porto Santo.

Neste primeiro ano, a AP Madeira encontra-se a apoiar a divulgação da marca Madeira Ocean Trails e dos três eventos inseridos na mesma, através da vinda de medias nacionais e internacionais à Madeira, para a cobertura destes eventos; de inserções em meios especializados; da participação em ações promocionais no exterior; e de uma parceria técnica acordada com o atleta de Trail Running regional Luís Fernandes.

O desenvolvimento criativo da marca esteve a cargo da agência BAR.