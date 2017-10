Marinha apoia Observatório Oceânico da Madeira

Shares

Ontem, dia 23 de outubro, o navio patrulha costeiro NRP Tejo realizou uma missão de apoio ao Observatório Oceânico da Madeira.

O navio largou com dois oceanógrafos a bordo para localizar uma boia científica que esteve nos últimos meses a recolher dados de corrente na zona leste da ilha da Madeira. Esta boia estava à deriva e para além de constituir um perigo à navegação, estava em risco de se perder, pondo em causa o trabalho dos últimos meses em que foram recolhidos diversos dados oceanográficos, essenciais ao conhecimento da movimentação das correntes na costa da Ilha da Madeira.

A salvaguarda destes dados permite desenvolver diversos trabalhos com aplicações no cluster do mar, seja nas atividades de busca e salvamento marítimo ou na indústria de pesca. O navio localizou a boia a cerca de 12 milhas náuticas a sul da cidade do Funchal e recolheu todo o equipamento associado para bordo tendo atracado durante a tarde no porto desta cidade, onde foi desembarcado todo o equipamento científico recolhido.