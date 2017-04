Obras da Junta de São Roque já beneficiam 38 casas e 170 pessoas

As quatro obras realizadas pela Junta de Freguesia de São Roque, no âmbito da iniciativa ‘Sítio a Sítio’, já beneficiam um total de 38 casas e 170 pessoas. E ainda faltam realizar as oito restantes intervenções.

O balanço foi feito ontem durante uma visita do presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, acompanhado pelo restante executivo, a quatro sítios onde foram realizadas as intervenções mais urgentes, com vista a melhorar a acessibilidade e a mobilidade dos moradores.

No Beco da Ribeira de Santana foi feita a reparação integral do pavimento com uma extensão de 80 metros, beneficiando 10 casas e mais de 40 pessoas. O executivo da Junta de Freguesia local dirigiu-se depois à Travessa dos Pereiras e às Escadinhas dos Pereiras, onde foram colocados varandins de apoio, destinados aos 20 moradores daquele local.

No Beco do Calhau foi colocado um varandim de apoio para facilitar a mobilidade dos 12 moradores que vivem naquele local.

Na Vereda do Salão a Junta de Freguesia de São Roque colocou uma varanda de proteção para os cerca de 100 moradores das 20 casas daquele local. Este varandim de proteção serve também outras pessoas e os vários automóveis que passam naquela vereda.

Este é o balanço de 4 intervenções finalizadas das 12 obras previstas nesta freguesia e que irão estar concluídas até o final do mês de maio, no âmbito da iniciativa ‘Sítio a Sítio’.

No ‘Sítio a Sítio’ a Junta de Freguesia de São Roque desloca para diferentes locais todos os serviços e atos que normalmente só podem ser realizados naquele organismo autárquico, nomeadamente inscrições no Pólo de Emprego, entrega de atestados, inscrições em atividades e ações de formação.

A iniciativa que passará por 12 sítios diferentes visa, ainda, identificar intervenções essenciais em cada uma das localidades e visitar algumas habitações mais degradadas que necessitam de obras urgentes, para que uma semana depois se possam iniciar as obras.

Até ao momento já foram feitos mais de 400 atendimentos nesta Junta de Freguesia que é ‘deslocalizada’ quinzenalmente numa tenda para um sítio diferente.