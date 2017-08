Festa da Alegria no Montado da Esperança foi um “grande sucesso”

Pedro Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São Roque, fez um balanço positivo da Festa da Alegria 2017 apontando que foi “um grande sucesso”.

Destacou a grande enchente de pessoas que passou pelo Montado da Esperança para participarem nesta tradicional Festa da Alegria, que decorreu no passado fim de semana.

“A Festa de Alegria no Montado da Esperança está a ser um grande sucesso. A noite de sábado foi espetacular, e tivemos animação durante grande parte da noite, sempre com muita gente”, resumiu o autarca de São Roque, destacando o “movimento extraordinário” nas barracas de comes e bebes.

A organização, a cargo da Junta e da Casa do Povo da Freguesia, apostaram forte no cartaz de animação de sábado, o que acabou por revelar-se um investimento ganho.

“Já estiveram na festa mais de três mil pessoas”, contabilizou. Já este domingo, e “apesar do calor”, muitas mais pessoas chegaram ao Montado da Esperança, para uma festa que é já um “marco” no calendário dos arraiais madeirenses.

“Isto é São Roque, no coração da Cidade do Funchal”, lembrou Pedro Gomes, pedindo à autarquia mais atenção a esta zona, onde a cidade e a floresta se encontram.

No ano passado, nos incêndios de Agosto, o Montado da Esperança escapou miraculosamente, mas não basta confiar na sorte. “É preciso apostar na prevenção. Na limpeza desta zona, até para proteger a própria cidade, uma vez que esta zona florestal faz fronteira com a zona urbana”, alertou Pedro Gomes.