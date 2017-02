Montado da Esperança alvo de requalificação paisagística

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, os trabalhos de requalificação paisagística do caminho florestal de acesso ao Montado da Esperança, no sítio da Alegria, São Roque.

O trabalho contou com a colaboração dos alunos das Escolas do Lombo Segundo e do Galeão, que estiveram no local a plantar 400 exemplares de espécies endémicas. Para promover a sua formaçãoSusana Prada explicou que “estamos a plantar Massarocos e Estreleiras, plantas de floração exuberante que ardem com maior dificuldade e que tornam o caminho paisagisticamente mais bonito”, lembrando que “as ações levadas agora a cabo terão já os primeiros resultados à vista dentro de 2 anos”.

Pedro Gomes, que uniu esforços no sentido de levar os alunos a participarem nesta ação, considerou “importante envolver as comunidades locais em atividades ambientais que promovam a sua formação e que contribuam para a requalificação dos sítios onde vivem”.