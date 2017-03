Prada visitou trabalhos de limpeza de vegetação e árvores queimadas no Monte

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou os trabalhos de limpeza de vegetação e árvores queimadas, no Sítio dos Lombos – Corujeira de Cima, freguesia do Monte.

Numa ação concertada entre os proprietários destes terreno, Junta de Freguesia e o IFCN, foram emitidas licenças que autorizam o corte das árvores afetadas. A intervenção abrangerá uma área de 25 000 m2 e fruto do seu grau de dificuldade exige a utilização de equipamentos específicos e implica uma maior morosidade na execução dos trabalhos.

Com esta intervenção pretende-se melhorar as condições de segurança da cidade do Funchal e dos habitantes do Monte em particular, impedindo a acumulação de material nas linhas de água e impedindo o normal fluxo de água, em especial durante precipitação intensa – menor risco de aluvião Possibilitar a limpeza dos terrenos sem custos para os seus proprietários: torna-se mais simples proceder a novas plantações e impede a propagação de incêndios, ao retirar combustível.