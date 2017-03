Proteção Civil disponível para formar militares na área da prevenção e combate aos fogos florestais

O Presidente do Governo Regional agradeceu, na última sexta-feira, o papel das Forças Armadas no auxílio aos cidadãos madeirenses, nomeadamente nas catástrofes naturais de que há memória.

Miguel Albuquerque falava na cerimónia militar de imposição da condecoração da insígnia de Membro Honorário da Ordem do Mérito no Estandarte Nacional do Regimento de Guarnição n.º3 (RG3).

Na ocasião, o governante manifestou ainda toda a disponibilidade e apoio para, através do Serviço Regional de Proteção Civil, formar quadros do Exército e das Forças Armadas, que, conjuntamente, colaborarão “de forma efetiva e eficaz na salvaguarda do nosso património natural”, nomeadamente na prevenção, “através do combate às infestantes e na delimitação das chamadas áreas de não propagação de fogo”.