Governo promove eventos de robótica em todos os municípios

O Governo Regional da Madeira vai promover eventos de robótica e programação informática destinados a crianças e estudantes em todos os municípios da Região, anunciou o Presidente do Governo Regional.

“Ao contrário da ideia preconcebida, os alunos da Região têm uma grande propensão para as matemáticas e para as novas tecnologias e não é por acaso que, neste momento, temos 264 especialistas a trabalhar em duas grandes empresas da Madeira”, disse Miguel Albuquerque na abertura da RobôBrava – Programação & Robótica.

A iniciativa, que decorreu este fim de semana no centro da Ribeira Brava, é da responsabilidade da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, o Grupo XIS e Arabot Hi-fi (Lego Educação).

O Presidente do Governo Regional explicou que o objetivo é associar a robótica à aprendizagem da matemática e à programação informática, no sentido de “adequar os alunos” às novas tecnologias. “Vamos alargar este evento aos concelhos da região e vamos trazer todas as escolas às demonstrações e ao contacto direto com a robótica e a aprendizagem da matemática, ligada diretamente a programação, pois isso é fundamental para o futuro”.

Miguel Albuquerque anunciou, por outro lado, que serão também organizadas visitas de estudo a unidades do Serviço Regional de Saúde que atuam com robôs na área da medicina.