Balcão do Cidadão já abriu

O Balcão do Cidadão já se encontra-se aberto ao público. Trata-se de um serviço público digital de atendimento ao cidadão, a funcionar na Loja do Cidadão, no Funchal. O referido balcão disponibiliza, online, um conjunto de serviços prestados pelo Estado, nomeadamente pedidos de certidão, alterações de morada do Cartão de Cidadão, ADSE, Segurança Social, entre outros.

O Presidente do Governo Regional visitou o Balcão do Cidadão, serviço que “se insere na desmaterialização administração pública”.

Para Miguel Albuquerque, “estamos a falar de um projeto piloto na Madeira. Com menos papel, menos burocracia. Mais célere e eficaz para cidadão.”