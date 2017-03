Nacional domina 2.ª Etapa do Circuito Regional de Esperanças de Surf

A Fajã da Areia (São Vicente), serviu de palco para a 2ª etapa do circuito Regional de Surf Esperanças, que se realizou ontem, dia do Pai, onde o Clube Desportivo Nacional / Madeira Sup School dominou.

As boas ondas que se fizeram sentir no mar da fajã da Areia, evidenciaram a garra e dedicação dos escalões mais jovens, nomeadamente os sub-12, que enfrentaram os sets do mar do norte com muita atitude.

Timur Vasiliev (CD Nacional), de apenas oito anos de idade, veio a ser a grande figura ao arrecadar um brilhante segundo lugar atrás do experiente Enzo Aznar do Clube Naval do Funchal (CNF).

Destaque uma vez mais para a atleta do Clube Desportivo Nacional / Madeira Sup School, Verónica Rodriguez, de apenas 14 anos, que venceu quer na categoria sub 16, quer na categoria sub 18, em que foi segundo a atleta do CNF, Matilde Andrade, nas 2 categorias.

A atleta do Clube Desportivo Nacional / Madeira Sup School, Verónica Rodriguez, é uma verdadeira “water girl”, e no fim de semana passado tornou-se campeã nacional de sub 15, em Stand Up paddle, tendo vencido ontem tudo o que havia para vencer.

Finalmente, na categoria mais alta, sub-18, assistiu-se a uma final muito renhida, entre Francisco Ornelas do Clube Desportivo Nacional/ Madeira Sup School, Tomás Lacerda, (CNF) e Lourenço Faria (CNF), com o atleta alvinegro Francisco Ornelas a ficar em primeiro lugar, seguido de Tomás Lacerda , enquanto Lourenço Faria arrecadou o ‘bronze’.