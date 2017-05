Anselmo Ralph e Caetano Veloso no Casino Estoril

Caetano Veloso, uma das vozes mais aclamadas da história da música brasileira, apresenta-se no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 16 e 17 de Maio, pelas 21h30, no formato preferido do público português: Voz e Violão.

O carismático músico protagoniza dois concertos, nos quais irá recuperar alguns dos grandes êxitos da sua carreira. Caetano Veloso convida, ainda, a subir ao palco, a compatriota Teresa Cristina que assegura a primeira parte de ambos os espectáculos.

Após ter esgotado o Salão Preto e Prata, precisamente, a 16 de Maio de 1987, Caetano Veloso regressa, 30 anos depois, ao Casino Estoril para conquistar, uma vez mais, os espectadores.

Com o seu inseparável violão, Caetano Veloso interpreta, habitualmente, alguns dos principais clássicos, entre os quais se destacam, por exemplo, “Leãozinho”, “Terra”, “A Luz de Tieta”, “Você é Linda”, “Não Enche”, “Você Não Entende Nada”, “Sozinho”, “Desde Que o Samba é Samba” ou “Alegria, Alegria”.

A música brasileira estará, assim, representada ao mais alto nível no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Numa dupla sessão de concertos, Caetano Veloso actua, a 16 e 17 de Maio, a partir das 21h30, no Salão Preto e Prata.

Em noite de concerto acústico, Anselmo Ralph actua, a 24 de Maio, pelas 21h30, no Casino Estoril. Com um enquadramento intimista, Anselmo Ralph sobe ao palco do Salão Preto e Prata, propondo ao público uma viagem pelos grandes êxitos da sua carreira.

“Não Me Toca”, “Única Mulher”, “Curtição”, “Quero-te de Volta” ou “O Teu Crime É Só Um” são, apenas, algumas das composições que estarão em evidência no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Trata-se de mais um concerto, a não perder, no âmbito da tour “Anselmo Ralph – Junto a Ti – Acústico”.