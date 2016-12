Mais de mil doses de cocaína apreendida

Esta operação contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de seis meses, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, em Viseu e no Porto, tendo sido apreendido:

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu detiveram, dia 21 de dezembro, três homens com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos, por tráfico de estupefacientes, em Viseu.

