“Lisboa Cidade do Mundo” dá mote às Marchas Populares de 2017

Numa cerimónia a que assistiram vários presidentes de juntas de freguesia, Medina frisa a importância do seu empenho para o êxito das marchas e recorda ainda os milhões de pessoas assistem em direto ao desfile na Avenida, sublinhando a importância deste “evento único” também no plano internacional.

Acompanhado pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixa uma palavra de agradecimento e de reconhecimento especial “a todos os que contribuíram para o extraordinário êxito das marcas 2016” e afirma que as Marchas Populares constituem “um elemento do presente, que se renova e alia tradição à modernidade da nossa cidade.”

Na cerimónia de entrega dos prémios das Marchas Populares de Lisboa 2016, Fernando Medina anunciou o tema para o próximo ano: “Lisboa Cidade do Mundo”. Um tema que, diz, gosta particularmente, pois “nestes tempos conturbados no mundo e na Europa, não há nada melhor que transmitirmos que somos uma cidade aberta, tolerante e acolhedora.

You May Also Like