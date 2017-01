III edição do “Funchal, Cidade Ativa” arranca em fevereiro

A 3ª edição do “Funchal, Cidade Ativa”, projeto que nasceu em 2015 com o intuito de potenciar a atividade física dos funchalenses ao longo de todo o ano, nos jardins, praças e passeios da cidade, vai ter início em fevereiro, com caminhadas e treinos funcionais em todas as sextas-feiras do mês. A orientação técnica destas atividades ficará a cargo dos ginásios da Câmara Municipal do Funchal, mas os passeios são abertos a toda a população.

Madalena Nunes, vereadora com os pelouros do Desporto e da Inclusão Social, destaca que este é, sobretudo, “um exercício de inclusão, que pretende chegar às camadas sedentárias, seja entre o público sénior, seja entre os mais jovens, tornando o desporto ao ar livre, em plena cidade, acessível e atraente para todos”. A edilidade tem, de resto, múltiplas atividades previstas para 2017, tendo criado, para tal, parcerias com as instituições desportivas do concelho, em particular, com aquelas que recebem apoios da Autarquia, para dirigir atividades desportivas à população em geral, usando os espaços públicos.

A Vereadora acrescenta que “o sedentarismo aumenta a mortalidade e reduz a qualidade e o tempo de vida, sendo imprescindível que se implementem programas de promoção da atividade física e medidas de fundo que, a médio e longo prazo, combatam de forma eficaz este problema e diminuam a percentagem da população sedentária.” O “Funchal, Cidade Ativa” tem, por isso, como objetivo central “aumentar o conhecimento acerca dos benefícios da atividade física em termos de saúde, para ajudar as pessoas a adotarem hábitos de vida saudáveis.”

O “Funchal, Cidade Ativa” decorreu da campanha europeia ”Now We Move”, coordenada pela International Sport and Culture Association (ISCA), que realizava uma semana europeia do movimento. O Funchal decidiu, há dois anos, expandir o escopo da iniciativa, para o registo anual agora em vigor.

Programa – Fevereiro

Caminhada + Treino Funcional todas as sextas- feiras (dias 3, 10, 17 e 24).

Caminhada: Saída do Teleférico, Rotunda do Porto e regresso ao Jardim do Almirante Reis.

Treino Funcional: Jardim Almirante Reis.

Horário: 09h15 – Concentração junto ao teleférico; 09h30 às 11h30 – Atividades previstas.