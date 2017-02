“Uma Sociedade do Antigo Regime – São Roque do Pico, o território e as famílias” lançado na quinta-feira

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, promove na próxima quinta-feira, dia 16 de fevereiro, pelas 21h00, o lançamento do livro “Uma Sociedade do Antigo Regime – São Roque do Pico, o território e as famílias”, da autoria de Ígor Espínola de França, com apresentação da historiadora Susana Goulart Costa.

Trata-se de uma edição de autor, com 250 exemplares, que aborda o povoamento da ilha do Pico e a génese e desenvolvimento urbano da Vila de São Roque do Pico, estudando as famílias que aí se fixaram e estruturando-as em troncos genealógicos, desde a sua origem mais remota até ao fim do século XVIII.

Este livro é o resultado de dois anos de investigação, empreendida a partir de dados recolhidos e publicados em anterior obra do autor, e de pesquisas realizadas nas ilhas do Grupo Central e no continente.