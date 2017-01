Domingues recusa ficar até à entrada de Macedo na CGD

A gestão corrente da CGD deverá ser assegurada por quatro administradores da administração de António Domingues que vão continuar em funções, mas não haverá quórum para tomada de decisões quando está prestes a iniciar-se o processo de recapitalização do banco público, deverá começar esta semana, no 4 de Janeiro.

O agora ex-líder da CGD, que se demitiu a 25 de Novembro, defendeu na carta de recusa que não era possível assegurar as condições jurídicas para aceitar o prolongamento do mandato por mais um mês face ao final de Dezembro – data em que terminaria funções.

