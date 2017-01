CGD aumenta comissões em Abril

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vão pagar a partir de Abril mais comissões em vários serviços prestados pelo banco público, como anuidades de cartões, requisição de cheques e transferências.

Estas mudanças, tornadas hoje públicas, já estavam previstas no plano de reestruturação desenhado por António Domingues, ex-presidente da CGD, e estão agora a ser comunicadas aos clientes do banco do Estado.

Com estes aumentos, a Caixa espera encaixar mais 150 milhões de euros em comissões, ao longo dos próximos quatro anos. É um aumento de 37% comparativamente aos valores actuais.