Filme vai retratar últimos anos de vida de Michael Jackson

O canal Lifetime acaba de anunciar a produção de um telefilme sobre os últimos anos de vida de Michael Jackson, com base em relatos de dois dos seus guarda-costas, Bill Whitfield e Javon Beard.

Intitulado de «Michael Jackson: Searching for Neverland», o drama biográfico será baseado no livro «Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days», da autoria de Berry Gordy, fundador da editora discográfica Motown Records.

As filmagens começam em Fevereiro, em Los Angeles, nos EUA, com o principal papel a cargo de Navi, o mais célebre imitador do Rei da Pop em todo o mundo.