Jogador do City paga 40 mil por imagem no Instagram

Bacary Sagna, jogador do Manchester City, vai ter que pagar 40 mil libras (perto de 46 200 euros) por causa de uma imagem que publicou na internet.

Foi esta a punição que a Federação Inglesa de futebol (FA) aplicou ao internacional francês pela imagem publicada no Instagram, considerando que a imagem com o texto “10 contra 12″ questionava a “integridade do árbitro”, razão que levou o organismo a multar Sagna por “conduta imprópria”.

O recado de Sagna surgiu após a vitória sofrida da equipa de Pep Guardiola sobre o Burnley (2-1), a 2 de Janeiro, relativa à 20.ª jornada da Liga Inglesa de futebol.

Nessa partida, os “citizens” acabaram com 10 futebolistas, após expulsão do brasileiro Fernandinho, aos 32 minutos.