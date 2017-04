Terra Nostra chega ao Instagram

“Nós acreditamos na nossa terra. Acreditamos nos Açores, tal como acreditamos que as imagens têm um poder cada vez maior nas nossas vidas”. Esta será a primeira publicação da marca Terra Nostra que prepara a sua chegada ao Instagram, rede social de partilha de fotografias, prometendo contar histórias através de imagens de todas as vacas felizes, dos prados verdejantes, da paisagem vulcânica e da ilha.

A chegada da marca ao Instagram está marcada para o próximo Dia da Terra, assinalado a 22 de abril, com o objetivo de celebrar a autenticidade dos Açores e assinalar a própria premissa de Terra Nostra: Fazer o Bem, bem feito, com a ilha de São Miguel como cenário de fundo.

Sob o manifesto “Nós Acreditamos na Nossa Terra” as protagonistas Bicuda, Safira, a Estrelinha, a Esmeralda, entre outras Vacas Felizes de Produtores Terra Nostra, prometem revelar o seu dia-a-dia na pastagem a todos os seguidores.

“Queremos contar histórias! As histórias dos nossos produtores, das vacas que pastam ao ar livre 365 dias por ano, do quotidiano da produção de leite e, claro, o melhor dos Açores, através de conteúdos autênticos e imagens repletas de beleza natural”, comenta Paula Amaral, Marketing Manager da Terra Nostra. “Pretendemos que este seja um canal de transparência e de proximidade, capaz de inspirar as pessoas, dando a conhecer tudo o que acontece por detrás da produção do Leite na sua forma mais verdadeira”, conclui.

Fruto do Programa Leite de Vacas Felizes que conta já com dois anos de existência, a marca Terra Nostra pretende reforçar, assim, o seu compromisso na defesa do “Fazer o Bem”, revelando nesta rede social os próprios pilares do programa da marca, sendo eles a pastagem, o bem-estar animal, qualidade e segurança alimentar, produção sustentável e a eficiência.