Dia Internacional do Jazz celebrado em Angra do Heroísmo

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, celebra o Dia Internacional do Jazz, associando-o ao centenário do nascimento de Ella Fitzgerald, com a apresentação de uma mostra de bibliografia e de outros suportes de informação, nomeadamente discos e fotografias, que estará patente ao público de 24 de abril a 14 de maio.

A norte-americana Ella Fitzgerald, também conhecida como a “Primeira-Dama da Canção”, fez a sua estreia como cantora aos 17 anos, no Teatro Apollo, no Harlem, onde conquistou um público semanal. As digressões e participações em todos os grandes festivais mundiais culminaram em 1991 com o seu concerto final no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Ao longo da sua carreira, gravou mais de 200 álbuns e vendeu mais de 40 milhões de exemplares.

Esta iniciativa da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, com entrada livre, tem a participação e colaboração de José Ribeiro Pinto, que realiza e apresenta o programa “Os Sabores do Jazz” na Antena 1 – Açores desde o seu início, em 3 de fevereiro de 1992.

A UNESCO instituiu, em 2012, a data de 30 de abril para comemorar o Dia Internacional de Jazz com o objetivo de lembrar a importância deste género musical e o seu contributo na promoção de diferentes culturas ao longo da história.