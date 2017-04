Homem detido por Crime de abuso sexual

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou e deteve um homem, com 43 anos de idade, estrangeiro, por “sobre ele recaírem fortes suspeitas da prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravado”.

A investigação efetuada permitiu apurar que o autor, no início do ano transato, na zona de Almada, se aproveitou da incapacidade manifesta da vítima, de 31 anos e filha da sua companheira de então, para, em local ermo, no interior da viatura que utilizava, a sujeitar a todo o tipo de práticas sexuais.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.