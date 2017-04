Turismo Centro de Portugal premiado em Espanha

O Turismo Centro de Portugal recebeu, no passado dia 18 de abril, o galardão atribuído no decorrer da 2.ª edição dos Prémios de Turismo da Extremadura “Gente Viajera”, que veio distinguir a “estreita cooperação transfronteiriça na área do turismo” entre a entidade regional de turismo e Junta de Turismo da Extremadura.

“É uma responsabilidade acrescida para nós, para o Centro de Portugal e também para a Extremadura. Este prémio significa somar: somar cooperação, somar pessoas, somar destinos. Este é um dos desafios que temos pela frente”, vincou Pedro Machado, presidente da entidade de turismo.

Atribuído pela rádio Onda Cero, a segunda cadeia de rádio generalista com maior audiência em Espanha, o prémio vem reconhecer a estratégia de promoção turística comum que une as duas entidades turísticas, e que recentemente se materializou no lançamento do “Mapa Transfronteiriço Centro de Portugal e Extremadura”.

Registe-se que, além do Turismo Centro de Portugal, também o Turismo do Alentejo foi distinguido nesta cerimónia.