Passageiros com taxas mais baixas

A Visa estabeleceu uma parceria com a AirRefund, uma empresa de gestão de reclamações aéreas, no âmbito do seu compromisso em “oferecer o melhor serviço aos seus titulares de contas que viajam”.

Assim, “ao actuar em prol dos passageiros, a AirRefund assegura a elegibilidade e compensação dos mesmos na eventualidade de sofrerem interrupções de voos (cancelamento, overbooking ou atrasos superiores a três horas), conforme regulamentado pelo Regulamento da UE Nº 261/2004”.

Nesse sentido, “a parceria permite que todos os titulares de contas da Visa que tenham adquirido voos com o seu cartão Visa beneficiem de um processo “mais rápido e mais fácil, bem como taxas mais baixas após o êxito do seu pedido de reclamação”.

A comissão-padrão AirRefund de 30% da compensação concedida é reduzida para 20% no caso de o voo ter sido adquirido com um cartão Visa Gold, Platinum ou Infinite e 25% se o voo ter sido adquirido com qualquer outro cartão Visa. Os titulares de cartões que concretizem reclamações bem-sucedidas também terão a opção de fazer uma doação da compensação concedida.

Em Espanha, Itália e Portugal, o serviço está agora disponível. A AirRefund está disponível em inglês, francês, espanhol, alemão e italiano.