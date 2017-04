Centro de Portugal quer afirmar-se como destino de turismo religioso

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, esteve ontem, dia 26 de abril, no Vaticano para uma audiência com o Papa Francisco, onde aproveitou para fazer votos que a visita papal a Fátima, no próximo mês de maio, venha afirmar a região Centro como destino de Turismo Religioso no mundo.

“Fiz votos de que a sua visita venha consagrar Portugal como um destino de Peregrinação, mas também, como um grande destino de Turismo Religioso no Mundo”, frisou Pedro Machado.

A referida visita decorreu ao abrigo de uma iniciativa da Associação Rota da Bairrada, que esteve no Vaticano para oferecer ao Papa Francisco a garrafa n.º 1 do espumante “1917-2017 Centenário das Aparições de Fátima”, uma edição comemorativa das aparições da Cova da Iria, da qual foram apenas produzidas 1917 garrafas.

“Na base desta edição comemorativa está o desafio lançado pela Comissão Vitivinícola da Bairrada aos produtores da região, para a criação de um único espumante capaz de reunir o melhor da Bairrada. A iniciativa contou com a participação de doze produtores, que doaram uma pequena parte do seu vinho da colheita de 2015”, indica o Turismo Centro de Portugal.

Além do espumante comemorativo, o Papa Francisco recebeu também das mãos do presidente do Turismo Centro de Portugal uma escultura da Vista Alegre com a imagem de Nossa Senhora.

Para além de Pedro Machado, a região Centro esteve ainda representada pelo presidente da Câmara Municipal de Aveiro e vogal da comissão executiva do Turismo Centro de Portugal, Ribau Esteves, bem como pela presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa.

O Papa Francisco vai estar em Portugal a 12 e 13 de Maio, presidindo às comemorações do Centenário das Aparições.