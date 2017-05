Turismo Centro de Portugal vai lançar Observatório de Turismo

O Turismo Centro de Portugal vai lançar o Observatório de Turismo do Centro. Este novo mecanismo nasce com o objectivo de monitorizar de forma permanente todos os aspectos relacionados com o Turismo na região, em especial os seus impactos económicos, sociais, culturais e ambientais, diz em comunicado a entidade.

O Observatório de Turismo do Centro, desenvolvido com o apoio técnico e científico do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), é um Sistema de Monitorização da Actividade Turística (SMAT) que “cumpre, na íntegra, os requisitos preconizados pela União Europeia através do “European Tourism Indicators System “ (ETIS)”.

O mecanismo integra também outros indicadores específicos para “garantir uma aferição adequada da actividade turística da Região Centro e de todos os seus agentes turísticos: empresas, autarquias, comunidades intermunicipais, população local e turistas/visitantes”.

Numa primeira fase, a partir da próxima semana, será realizada uma avaliação da atractividade dos recursos turísticos existentes nos 100 concelhos da Região Centro. Em seguida, com o apoio activo das autarquias, serão efectuados inquéritos periódicos a todos os agentes do sector.

O resultado mais prático será a produção de relatórios mensais, semestrais e anuais, que servirão de orientação para uma gestão de qualidade, baseada no conhecimento, de todos agentes turísticos da região.